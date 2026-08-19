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Domy na sprzedaż w Kachetia, Gruzja

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wille
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10 obiektów total found
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$397,287
VAT
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Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
$385,000
VAT
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Dom wolnostojący 2 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Dom wolnostojący 2 pokoi
, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
$230,000
VAT
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Willa 3 pokoi w , Gruzja
TOP TOP
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
Schuchmann Przewodniczący Wina Château Villas & SPA to ośrodek winiarski z 120 ha winnic, wi…
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Deweloper
Schuhmann Real Estate
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Telavi, Gruzja
TOP TOP
Dom wolnostojący 2 pokoi
Telavi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
DziałalnośćŚredni budżet w GELKomentarzHotel Tbilisi1 pokój 70 USD5 pokój za darmoMuseum Ren…
$230,000
VAT
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Deweloper
Schuhmann Real Estate
Języki komunikacji
English
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa tendencja do agroturystyki.Inteligentna i zrównoważona inwestycja, która przynosi przyj…
$345,000
VAT
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Deweloper
Schuhmann Real Estate
Języki komunikacji
English
TekceTekce
Willa 4 pokoi w Kisiskhevi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 1
Projekt premium wina i turystyki założony w 2008 roku przez niemieckiego przedsiębiorcę w sa…
$400,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Kisiskhevi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 3
Premierowy, strzeżony kompleks mieszkalny, który łączy komfort, trwałość i opłacalne możliwo…
$330,000
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Dom 4 pokoi w Kachetia, Gruzja
Dom 4 pokoi
Kachetia, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$585,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w , Gruzja
Willa 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do unikalnej strzeżonej eko-wspólnoty 14 luksusowych willi klasy premierowej, zna…
$400,000
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Parametry nieruchomości w Kachetia, Gruzja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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