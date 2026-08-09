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Domy na sprzedaż w Kobuleti, Gruzja

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14 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Dom 7 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom jest na sprzedaż w Kobuleti z 5 sypialniami, 2 salonami, kuchnią i jadalnią. Powierzchni…
$250,000
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Dom 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
W pełni umeblowany i w pełni wyposażony domek w Kobuleti jest na sprzedaż.Dwie sypialnie.Let…
$177,500
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 360 m²
Przestronny dom na sprzedaż z ogromną działką ogrodową w Kobuleti 🏡🌳📍 Lokalizacja: Kobuleti,…
$90,000
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Agencja
FA real estate
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English, Русский
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 278 m²
Liczba kondygnacji 2
W popularnej lokalizacji w miejscowości kurort Kobuleti, 100 metrów od morza i promenady mia…
$200,000
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
W kurorcie miasta Kobuleti, w jego centralnej części, niedaleko od morza i promenady miasta,…
$200,000
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Dom 8 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Dom 8 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
W doskonałej lokalizacji w Kobuleti, w obszarze New Boulevard, prywatny dom z 400 m2 działki…
$175,000
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 210 m²
Odległość od morza200 mNa sprzedaż jest oddzielony prywatny dom, odnowiony i umeblowany - pr…
$230,000
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Willa 6 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Willa 6 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Dom 11 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Dom 11 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? y dom 150 m kw i oddzielny dom 100 m kw.Powierzchnia budynków z działką (nieroln…
$183,000
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Willa 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa na sprzeda ¿w wiejskiej wsi Kobuleti, zaledwie 100 metrów od morza i przestronnej plaz…
$180,000
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 315 m²
Przestronny dom na sprzedaż w przytulnej okolicy Kobuleti 🏡🌊📍 Położenie: Kobuleti, Tamar Mep…
$350,000
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Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec 6 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Residence Botanico jest elitarną nieruchomością inwestycyjną w miejscowości Chakvi, kt…
$205,000
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Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
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