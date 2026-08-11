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Domy na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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wille
6
15 obiektów total found
Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 280 m²
Przestronny dom na sprzedaż z panoramicznym widokiem w Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Rozmieszczenie: Chakvi, …
$243,000
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 220 m²
Przestronny willa na sprzedaż w malowniczej miejscowości Chakvi 🏡🌊📍 Położenie: Chakvi (w pob…
$120,000
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Agencja
FA real estate
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Willa 11 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 11 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Stojąca oddzielnie dwupiętrowa willa w Chakvi na sprzedaż pod Kluczem 🔑 Niedaleko Dreamland …
$850,000
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Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 370 m²
Premia terraced willa na sprzedaż w Chakvi 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi (spokojna okolica z dosk…
$970,000
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Agencja
FA real estate
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Sedasia styley vila w Zakrytom kompleks pervo linie morze w Chaqui 🌊🏡📍 Lokalizacja: Chakki (…
$345,000
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Agencja
FA real estate
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Dom 4 pokoi w Chakvi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Jedyny zrealizowany projekt na pierwszej linii brzegowej w Chakvi. Kompleks znajduje się w w…
$200,000
VAT
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Agencja
Zvezda
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Русский
Dom wolnostojący 6 pokojów w Chakvi, Gruzja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Dom 11 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom 11 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 293 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale is a complex of two residential buildings located on a plot of 1293 m2 of agricultu…
$500,000
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Willa 5 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
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Dom 6 pokojów w Chakvi, Gruzja
Dom 6 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
A ready -made new house with a upper terrace and its own territory for relaxation is sold. E…
$300,000
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Willa 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Dom 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Dom 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa dwupiętrowa willa o powierzchni 145,4 m2. 250 metrów od morza. Wysokość sufitu wynosi 4…
$360,000
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Dom 5 pokojów w Chakvi, Gruzja
Dom 5 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Szczegółowy adres: Batumi suburb, Chakvi, 2 Abashidze Street (Grand Botanico Residence)? Dwu…
$230,000
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Willa 4 pokoi w Chakvi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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