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Domy na sprzedaż w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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12 obiektów total found
Dom 14 pokojów w Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Dom 14 pokojów
Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Pokoje 14
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 062 m²
Liczba kondygnacji 4
$4,00M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Dom 7 pokojów w Saguramo, Gruzja
Dom 7 pokojów
Saguramo, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
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Dom w Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Dom
Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Powierzchnia 300 m²
There are 2 houses on one land, the land is divided, water and electricity are connected, th…
$250,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
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Dom 7 pokojów w Tserovani, Gruzja
Dom 7 pokojów
Tserovani, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Domek jest na sprzedaż w regionie Mtskheta, w Tserovani, 3-piętrowy prywatny dom 350 m ², je…
$200,000
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Dom w Saguramo, Gruzja
Dom
Saguramo, Gruzja
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
1-story pod konstrukcją 74 m kw. prywatny dom na sprzedaż w Saguramo, Akhalsopeli, położony …
$83,000
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Dom 10 pokojów w Saguramo, Gruzja
Dom 10 pokojów
Saguramo, Gruzja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 581 m²
Prywatny dom do wynajęcia w Saguramo1232 m2 gruntyDom 581 m25 sypialni5 łazienka3 pokój dzie…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Saguramo, Gruzja
Dom 6 pokojów
Saguramo, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
2- historia 300 m2 prywatny dom na sprzedaż w Saguramo, położony na 2000 m2 ziemi, 6 pokoi, …
$380,000
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Dom 4 pokoi w Stepantsminda, Gruzja
Dom 4 pokoi
Stepantsminda, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
1- historia stary dom prywatny na sprzedaż w regionie Kazbegi, Stepantsminda, położony na 33…
$45,000
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Dom 6 pokojów w Tserovani, Gruzja
Dom 6 pokojów
Tserovani, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek na sprzedaż w regionie Mtskheta, w Tserovani, nowo wybudowany 200 m ² dom z 2 piętrami…
$250,000
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Dom 5 pokojów w , Gruzja
Dom 5 pokojów
, Gruzja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
$680,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Saguramo, Gruzja
Dom 4 pokoi
Saguramo, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
00995557100075na sprzedażsaguramo zielone wille230 m ²3 sypialnie2 łazienki220 000 $74131
$220,000
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Willa 8 pokojów w , Gruzja
Willa 8 pokojów
, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for sale in Mukhatskaro, Lisi view York Towers complex. The villa is close to the Lisi…
$430,000
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Parametry nieruchomości w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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