Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Samcche-Dżawachetia
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Samcche-Dżawachetia, Gruzja

Borjomi
4
Bakuriani
3
8 obiektów total found
Dom w Bakuriani, Gruzja
Dom
Bakuriani, Gruzja
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwie piękne nieruchomości (jedna działka) są na sprzedaż w ośrodku narciarskim Bakuriani w G…
$254,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Dom 8 pokojów w Borjomi, Gruzja
Dom 8 pokojów
Borjomi, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 501 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom z działką na lewym brzegu malowniczej rzeki Kura – główna ulica znanego na c…
$197,000
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Borjomi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Borjomi, Gruzja
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Trzypokojowy domek jest na sprzedaż w Bakuriani, przy budynkach 6 i 7 kompleksu "Mgzavrebi".…
$49,500
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Dom wolnostojący 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Dom wolnostojący 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Cottage for sale in Bakuriani, near the 6th and 7th passenger buildings Total - 3 rooms, 2 …
$51,700
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Akhaltsikhe, Gruzja
Dom wolnostojący 1 pokój
Akhaltsikhe, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek na sprzeda ¿w Bakuriani, kompleks mieszkalny przy budynkach pasażerskich 6 i 7.Powierz…
$49,500
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Bakuriani, Gruzja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy domek na sprzedaż w Bakuriani Powierzchnia: 127 m2 w stanie czarnej ramy Lok…
$120,000
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Dom 8 pokojów w 17, Gruzja
Dom 8 pokojów
17, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż w centrum Bakuriani z dużą działką!Dom jest całkowicie gotowy do życia i zna…
$105,000
Zostaw prośbę
Dom w Borjomi, Gruzja
Dom
Borjomi, Gruzja
Powierzchnia 890 m²
Liczba kondygnacji 4
590 m kw. prywatny dom z 300 m kw. działki jest na sprzedaż w Borjomi, Agmashenebeli 1a.Dom …
$150,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Samcche-Dżawachetia.

domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Samcche-Dżawachetia, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się