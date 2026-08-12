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Domy na sprzedaż w Adżara, Gruzja

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Batumi
32
Chakvi
15
Kobuleti
12
kveda sameba
4
284 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/2
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$156,000
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Royal Residence Botanico jest premium kamienica z własnym dziedzińcem w pobliżu morza.300 me…
$262,460
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Grand Botanico Rezydencja jest kompleksem domów premium w jednym z najbardziej obiecujących …
$190,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$133,200
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Przytulny domek wieś Sunney Domek.Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią komfort i spokój,…
$219,784
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$156,000
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$202,068
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Secret Garden to nowoczesny kompleks mieszkalny w centralnej dzielnicy Batumi, oferujący wyg…
$131,100
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$172,800
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$144,300
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny zaledwie 15 kamienic na zboczu góry z panoramicznym widokiem na Morze Cz…
$249,390
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Agencja
Atlas property
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa na sprzeda ¿w wiejskiej wsi Kobuleti, zaledwie 100 metrów od morza i przestronnej plaz…
$180,000
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Dom 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż przytulny dom w nowoczesnym kompleksie Polo Villas, położony w obszarze lotniska…
$249,000
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny i jasny domek na sprzedaż na przedmieściach Batumi - Gonio (za fortecą "Gonio"),…
$230,000
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Buknari, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Buknari, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
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Agencja
FA real estate
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Dom 50 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom 50 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 50
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
🏨 Nowy hotel na sprzedaż w Kvariati - zaledwie 10 km od Batumi!🌊 180 m od plaży na Morzu Cza…
$1,30M
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Agencja
FA real estate
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 220 m²
Przestronny willa na sprzedaż w malowniczej miejscowości Chakvi 🏡🌊📍 Położenie: Chakvi (w pob…
$120,000
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Agencja
FA real estate
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu pr…
$737,700
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Dom w Batumi, Gruzja
Dom
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż nowoczesny czteropiętrowy dom w centrum Gonio 🏠🌊📍 Lokalizacja: Gonio, centrum📐 P…
$430,000
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Agencja
FA real estate
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English, Русский

Typy nieruchomości w Adżara.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Adżara, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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