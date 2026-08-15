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Domy na sprzedaż w Batumi, Gruzja

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wille
67
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46
223 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/2
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$156,000
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Royal Residence Botanico jest premium kamienica z własnym dziedzińcem w pobliżu morza.300 me…
$262,460
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Szeregowiec 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$133,200
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$202,068
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Grand Botanico Rezydencja jest kompleksem domów premium w jednym z najbardziej obiecujących …
$190,000
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$156,000
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Przytulny domek wieś Sunney Domek.Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią komfort i spokój,…
$219,784
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Secret Garden to nowoczesny kompleks mieszkalny w centralnej dzielnicy Batumi, oferujący wyg…
$131,100
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Dom 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż przytulny dom w nowoczesnym kompleksie Polo Villas, położony w obszarze lotniska…
$249,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi o powierzchni 189…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Batumi, Gruzja
Dom
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 300 m²
Nowa, przestronna willa na sprzedaż w kompleksie otoczonym w Gonio 🌊🏡📍 Położenie: Gonio (zam…
$280,000
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FA real estate
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
Doświadcz prestiżowego życia w Batumi z Comfort Houses, nowego projektu mieszkaniowego łączą…
$165,600
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International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale three-storey townhouse Polo Villas with an area of 119 m². The house has three bedr…
$248,000
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$144,300
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
🔥 Pilna sprzedaż domu nad morzem w Mahinjauri! 🔥Tylko 600 metrów do plaży - idealne miejsce …
$160,000
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Agencja
FA real estate
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$230,400
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestuj z zyskiem: Twoja wolność jest naszą rzeczywistością: 0% podatku i visa-free komfort…
$267,490
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Atlas property
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Dom w Batumi, Gruzja
Dom
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 228 m²
Willa na sprzedaż w zamkniętym kompleksie w Gonio, Batumi 🌊🏔️📍 Położenie: Gonio (spokojna st…
$291,000
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Agencja
FA real estate
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Dom wolnostojący w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący
Batumi, Gruzja
Liczba kondygnacji 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$322,124
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Atlas property
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Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Comfort Houses by Batumi Villas to nowoczesny kompleks kamienic 2 i 3 poziomu w budowie, ofe…
$201,600
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International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

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