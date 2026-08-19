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Domy na sprzedaż w Guria, Gruzja

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7 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Grigoleti, Gruzja
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Dom 7 pokojów
Grigoleti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
📍 Pierwsza linia brzegowa • Prywatne wyjście na piaszczystą plażę • Możliwość uzyskania praw…
$550,000
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Dom 7 pokojów w Lanchkhuti, Gruzja
Dom 7 pokojów
Lanchkhuti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 2
2- piętrowy nowo zbudowany dom prywatny w Grigoleti, położony na 396 m2 ziemi, powierzchnia …
$250,000
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Szeregowiec w Shekvetili, Gruzja
Szeregowiec
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 455 m²
Na sprzedaż duży dom na pierwszej linii morza w Shekvetili 🏖️🏠📍 Rozmieszczenie: Shekvetili, …
$370,000
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Agencja
FA real estate
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 9 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 9 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na parterze: 3 pokoje, kuchnia i łazienka.Na drugim piętrze znajduje się 6 pokoi. Dom posiad…
$57,000
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Shekvetili, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Cottage for sale on the coast, just 300 meters from the famous magnetic sand beach in the ac…
$99,000
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Dom w Lanchkhuti, Gruzja
Dom
Lanchkhuti, Gruzja
Powierzchnia 320 m²
Spacious private house for sale in Batumi (Lanchkhuti municipality) 🏡✨📍 Location: Batumi, La…
$85,000
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Agencja
FA real estate
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English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 6 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 883 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom 318 mkw na sprzeda ¿w Ozurgeti, przy ul. Chokhatauri 4. Powierzchnia działki wy…
$33,000
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Parametry nieruchomości w Guria, Gruzja

z Taras
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Tanie
Luksusowe
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