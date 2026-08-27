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Domy w górach na sprzedaż w Vasa Koilaniou, Cypr

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Vassa, Cypr
Dom 3 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom jednoosobowy położony w pięknej miejscowości Vasa Koilan…
$175 087
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Parametry nieruchomości w Vasa Koilaniou, Cypr

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