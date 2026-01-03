Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Vasa Koilaniou, Cypr

Dom w Vassa, Cypr
Dom
Vassa, Cypr
Powierzchnia 160 m²
Ten tradycyjny dom z kamienia znajduje się w miejscowości Vasa, 35 minut jazdy od Limassol l…
$74,901
Zostaw prośbę
Willa w Vassa, Cypr
Willa
Vassa, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Prestiżowy odrestaurowany kamienny budynek w samym sercu wsi Vasa Koilaniou, składający się …
$337,241
Zostaw prośbę
