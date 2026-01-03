Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Vasa Koilaniou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Vasa Koilaniou, Cypr

3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Przytulny, tradycyjny wiejski dom teraz na rynku. Dom składa się z czterech sypialni, dwóch …
$345,697
Mieszkanie 3 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom jednoosobowy położony w pięknej miejscowości Vasa Koilan…
$172,848
Mieszkanie 4 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Prestiżowy odrestaurowany kamienny budynek w samym sercu wsi Vasa Koilaniou, składający się …
$368,743
Parametry nieruchomości w Vasa Koilaniou, Cypr

