  Realting.com
  2. Cypr
  3. Vasa Koilaniou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Vasa Koilaniou, Cypr

8 obiektów total found
Mieszkanie w Vassa, Cypr
Mieszkanie
Vassa, Cypr
LAND 10034m2 IN VASA KOILANIOUAgricultural land of 10034m2, in Vasa Koilaniou. Ziemia ma wod…
$40,331

Mieszkanie w Vassa, Cypr
Mieszkanie
Vassa, Cypr
Ziemia mieszkalna w miejscowości Vasa Koilaniou w Limassol. Ma nieregularny kształt; nierówn…
$132,517

Mieszkanie 4 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Przytulny, tradycyjny wiejski dom teraz na rynku. Dom składa się z czterech sypialni, dwóch …
$345,697

Sky ApartmentsSky Apartments
Mieszkanie 3 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj ten dom na sprzedaż w spokojnej okolicy Vasa Koilaniou. Z hojną przestrzenią wewnętrz…
$194,742

Mieszkanie 3 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom jednoosobowy położony w pięknej miejscowości Vasa Koilan…
$172,848

Mieszkanie w Vassa, Cypr
Mieszkanie
Vassa, Cypr
Obecnie w miejscowości Vasa Koilaniou dostępny jest grunt rolniczy o powierzchni 7024 m2. Gr…
$86,424

AtlantaAtlanta
Mieszkanie w Vassa, Cypr
Mieszkanie
Vassa, Cypr
Ziemia ma zarejestrowaną drogę, która ją dotyka, a w okolicy jest woda i elektryczność. Idea…
$57,616

Mieszkanie 4 pokoi w Vassa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Vassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Prestiżowy odrestaurowany kamienny budynek w samym sercu wsi Vasa Koilaniou, składający się …
$368,743


Parametry nieruchomości w Vasa Koilaniou, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
