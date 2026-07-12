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Domy z ogrodem na sprzedaż w Trimiklini, Cypr

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Trimiklini, Cypr
Dom 4 pokoi
Trimiklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Umeblowany 4 sypialnie dom w leśnym obszarze South Moniatis. Komfortowy salon / konserwatori…
$628,041
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Parametry nieruchomości w Trimiklini, Cypr

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