Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Trimiklini
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Trimiklini, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Trimiklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Umeblowany 4 sypialnie dom w leśnym obszarze South Moniatis. Komfortowy salon / konserwatori…
$633,777
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Trimiklini, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się