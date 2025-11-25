Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Trimiklini, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie
Trimiklini, Cypr
Miły grunt mieszkalny w Trimiklini wsi w Limassol. 25% gęstości budynku i 15% pokrycia. Zadz…
$184,372
Mieszkanie 4 pokoi w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Trimiklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Umeblowany 4 sypialnie dom w leśnym obszarze South Moniatis. Komfortowy salon / konserwatori…
$633,777
Mieszkanie w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie
Trimiklini, Cypr
Grunty rolne w miejscowości Trimiklini LimassolPlot rozmiar: 4348 m kw. strefa planowania: G…
$100,252
Mieszkanie w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie
Trimiklini, Cypr
Miły grunt mieszkalny w Trimiklini wsi w Limassol. 25% gęstości budynku i 15% pokrycia. Zadz…
$138,279
Mieszkanie w Trimiklini, Cypr
Mieszkanie
Trimiklini, Cypr
Odkryj doskonałą okazję inwestycyjną w obszarze Trimiklini w Limassol Jest to unikalny grunt…
$783,579
Parametry nieruchomości w Trimiklini, Cypr

