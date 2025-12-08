Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tremithousa
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Tremithousa, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Dostępne do wynajęcia jest wygodne, używane mieszkanie w spokojnej okolicy Marathunta. Ten d…
$812
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się