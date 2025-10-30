Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Tremithousa, Cypr

Mieszkanie 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Available for rent is a comfortable, used apartment in the peaceful area of Marathounta. Thi…
$813
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Tremithousa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
