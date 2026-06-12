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Domy na sprzedaż w Trachypedoula, Cypr

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1 obiekt total found
Dom w Trachypedoula, Cypr
Dom
Trachypedoula, Cypr
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 520 m²
Nieruchomości mieszkalne w Dolinie Diarizos Ta unikalna nieruchomość, założona na ponad 20 l…
$803,033
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Parametry nieruchomości w Trachypedoula, Cypr

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