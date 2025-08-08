Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Thrinia, Cypr

Willa w Thrinia, Cypr
Willa
Thrinia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 59 m²
Willa z trzema sypialniami w City Widok oferuje wyrafinowaną mieszankę luksusu, komfortu i ś…
$617,588
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Thrinia, Cypr
Willa
Thrinia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 362 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami w Tenera Homes znajduje się w malowniczych wzgórzach…
$923,729
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Thrinia, Cypr
Willa
Thrinia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 730 m²
5-pokojowa willa w Oleander Homes jest prawdziwym wyrazem luksusu, przestrzeni i nowoczesnej…
$2,79M
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Thrinia, Cypr
Willa
Thrinia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 370 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami w Tenera Homes znajduje się w malowniczych wzgórzach…
$964,914
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
