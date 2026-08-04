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Domy na sprzedaż w Theletra, Cypr

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3 obiekty total found
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Theletra, Cypr
Dom 4 pokoi
Theletra, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż: Odkryj ten przestronny 4-pokojowy parter domu na sprzedaż w Theletra, Pafos, o…
$398,830
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Theletra, Cypr

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