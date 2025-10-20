Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Spitali
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Spitali, Cypr

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Spitali, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Spitali, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
A modern apartment located in a newly built residential complex in the peaceful area of Spit…
$296,036
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Spitali, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się