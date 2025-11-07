Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Souskiou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Souskiou, Cypr

1 obiekt total found
Mieszkanie w Souskiou, Cypr
Mieszkanie
Souskiou, Cypr
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Souskiou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się