Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Simou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Simou, Cypr

mieszkania
6
6 obiektów total found
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
Agricultural land located in Simou, Paphos The size of this property is 14716 m.sq and it…
$75,479
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
INVESTMENT OPPORTUNITY.Simou is mountainous settlement close to Polis and around 30 km north…
$68,511
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
For sale: A large field for sale in Simou Village, located in Paphos District, offering a g…
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
Land for sale in Simou, Paphos at a bargain price!!Only nbsp;1 0.000!!!The size of this prop…
$116,121
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24

Parametry nieruchomości w Simou, Cypr

z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się