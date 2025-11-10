Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Silikou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Silikou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Silikou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Silikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Silikou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Silikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$731,562
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Silikou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się