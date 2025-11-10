Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Silikou, Cypr

11 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Silikou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Silikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Large flat land located in Silikou village.The coverage is 10% with a build factor is 10% wi…
$232,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
A large flat residential land in the beautiful mountain village of Silikou situated only a 2…
$92,897
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
For sale: A spacious field with a plot size of 3011 m2, located in the beautiful area of Sil…
$52,254
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Silikou A beautiful semi-mountainous village in the Kouris valley with a boisterous medieval…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
A large residential flat land situated in the beautiful village of Silikou which is situated…
$92,897
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Residential land in the village of Silikou, in Limassol.It has an area of 651sqm and and is …
$62,705
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Flat land for sale in the serene and picturesque village of Sillikou, offering a quiet rural…
$116,121
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Agricultural land in a quiet and beautiful area in Silikou village, in Limassol District. It…
$16,257
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Silikou, Cypr
Mieszkanie
Silikou, Cypr
Discover a rare opportunity to own a stunning 3494 m2 plot of land in the charming village o…
$65,028
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Silikou, Cypr

