Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Psematismenos
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Psematismenos, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow w Psematismenos, Cypr
Bungalow
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 2
2-bedroom elevated bungalow with panoramic views A charming two-bedroom elevated bungalow is…
$248,841
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Psematismenos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się