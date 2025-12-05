Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Psathi
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Psathi, Cypr

Mieszkanie w Psathi, Cypr
Mieszkanie
Psathi, Cypr
* * * OFER SZCZEGÓLNE * * * Od 75.000 EUR do 60.000 EUR Na sprzedaż grunty mieszkalne w m…
$69,139
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Psathi, Cypr
Mieszkanie
Psathi, Cypr
Pole mieszkalne w miejscowości Psathi, dystrykt Pafos. Posiadłość ma nieregularny kształt z …
$92,186
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Psathi, Cypr
Mieszkanie
Psathi, Cypr
Ten atut składa się z dwóch sąsiadujących pól w Psathi, Paphos.iT ma powierzchnię 5,686sqm i…
$138,279
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w Psathi, Cypr

