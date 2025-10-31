Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Pomieszczenie biurowe
  5. Widok na morze

Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na morze w Cypr

Pafos
16
Nikozja
17
Larnaka
5
Limassol
159
Pokaż więcej
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Discover a prestigious office space available for rent in an ultra-modern smart building, pe…
$7,664
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 160 m² w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 280 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 280 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 280 m²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 220 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 220 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 124 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 124 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 124 m²
For rent: Modern office space of 124 m² on the top floor, accessible by elevator. This brigh…
$3,135
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 340 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 340 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 340 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 270 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 270 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$13,935
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 270 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 270 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 160 m² w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 276 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 276 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 276 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
za miesiąc
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Cypr

z Ogród
z Widok na góry
Realting.com
Udać się