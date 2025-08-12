Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Nikozja, Cypr

Nikozja
17
25 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Nikozja, Cypr
Odkryj zwieńczenie luksusowej przestrzeni biurowej z tej wykwintnej pełnej oferty, znajduje …
$7,004
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 477 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 477 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 477 m²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 200 m²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 335 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 335 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 335 m²
A seven-storey building located in city center.  Only the 4th Floor is available with an are…
$5,476
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 700 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 700 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 700 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 3 293 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 3 293 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 293 m²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 400 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 400 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 400 m²
Foul renovated / restored 2023 two-storey property in Nicosia suitable for offices and other…
$4,795
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 230 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 230 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 230 m²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 148 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 148 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 148 m²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 500 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 296 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 296 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 296 m²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 238 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 238 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 238 m²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 500 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 500 m²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 1 600 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 600 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 600 m²
This commercial building Offices is located in one of the most  central privileged area of N…
$23,284
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 287 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 287 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 287 m²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 440 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 440 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 440 m²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 340 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 340 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 340 m²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 1 050 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 050 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 050 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 3 038 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 3 038 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 038 m²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 462 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 462 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 462 m²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 1 400 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 400 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 400 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 763 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 763 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 763 m²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 350 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 350 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 350 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$5,994
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 1 445 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 445 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 445 m²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 10 000 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 10 000 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 10 000 m²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Cena na żądanie
