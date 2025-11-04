Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Prodromos
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Prodromos, Cypr

wille
3
2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,03M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Prodromos, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się