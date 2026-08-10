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Wille nad morzem na sprzedaż w Peyia, Cypr

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11 obiektów total found
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with a panoramic view close to the beach, Peyia, Cyprus We offer quality …
$469,494
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury furnished villa with a swimming pool and a panoramic sea view close to the beach, Pey…
$2,93M
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Willa 5 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with a swimming pool and a panoramic view, Peyia, Cyprus We offer a villa with a pano…
$711,849
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