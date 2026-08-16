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Restauracje na sprzedaż w Paralimni, Cypr

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1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne w Paralimni, Cypr
Lokale gastronomiczne
Paralimni, Cypr
Położony w cichej i malowniczej okolicy Protaras, ten ogromny obszar ziemi 6,888 m ² stanowi…
$2,60M
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