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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
48
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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56 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 230 m² w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe 230 m²
Agios Georgios, Cypr
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1
To jasne i przestronne biuro na pierwszym piętrze znajduje się w bardzo korzystnej okolicy A…
$5,677
za miesiąc
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Sklep 140 m² w Polis Chrysochous, Cypr
Sklep 140 m²
Polis Chrysochous, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Przestronny sklep na parterze do wynajęcia o łącznej wewnętrznej powierzchni 140 metrów kwad…
$979
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 142 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 142 m²
Do wynajęcia: Ten przestronny parter do wynajęcia w Pafos oferuje 142 m ² powierzchni wewnę…
$4,029
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 124 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 124 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 124 m²
Do wynajęcia: Nowoczesny powierzchni biurowej 124 m ² na najwyższym piętrze, dostępne windą.…
$3,111
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 160 m² w Tala, Cypr
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Tala, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Dostępny do wynajęcia jest przestronny, klucz gotowy powierzchni biurowej w samym sercu Pafo…
$1,406
za miesiąc
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Sklep w Pafos, Cypr
Sklep
Pafos, Cypr
Biuro / Sklep nr 5 Office / Shop nr 5 o łącznej powierzchni 80 m2 oferuje 40 m2 na parterze…
$1,251
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 3 771 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości komercyjne 3 771 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 3 771 m²
Ten wspaniały budynek jest zaprojektowany z charakterystyczną cechą architektoniczną, odróżn…
$30,980
za miesiąc
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Sklep 93 m² w Pafos, Cypr
Sklep 93 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 93 m²
Miejsce do wynajęcia w centrum Pafos. Powierzchnia wewnętrzna to 58m2 parter i 35m2 mezzani…
$1,450
za miesiąc
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Magazyn 400 m² w Agia Varvara, Cypr
Magazyn 400 m²
Agia Varvara, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Na wynajem: Przestronny magazyn w Agia Varvara Pafou, oferujący 400 metrów kwadratowych powi…
$2,886
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 500 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
BRAND NOWY I PRZYGOTOWY DO WPROWADZENIA W - LUKSURY URZĘDÓW 600m2 całkowita dostępna przest…
$17,577
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 260 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 260 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
To biuro znajduje się w pobliżu centrum Pafos. Dobrze utrzymany budynek w centrum Pafos w p…
$2,954
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 277 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 277 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 277 m²
Do wynajęcia: Nowoczesna przestrzeń biurowa w samym sercu Pafos, oferująca hojną wewnętrzną …
$4,033
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 95 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 95 m²
Na wynajem: Spaciours biuro s tempo w sercu Pafos, oferuje 95 metrów kwadratowych powierzchn…
$1,978
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 191 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 191 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 191 m²
Na wynajem: nowoczesna przestrzeń biurowa o łącznej powierzchni 191 m2, dogodnie położona na…
$2,881
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 120 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 120 m²
Premiera w pełni umeblowane biuro do wynajęcia w Agios Theodoros obszarze Pafos - pod klucz …
$3,413
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 113 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 113 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 113 m²
Na wynajem: przestronne i funkcjonalne biuro położone na najwyższym piętrze dobrze utrzymane…
$2,328
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 300 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Przestronne i w pełni umeblowane dwupiętrowe biuro znajduje się w samym sercu Pafos, zaproje…
$7,788
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Liczba kondygnacji 9
Rozwój obejmuje działki FIVE. Początkowa działka została wykorzystana do budowy budynku, pod…
$31,360
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Nowoczesny, w pełni odnowiony 80 m2 dwukondygnacyjny gabinet do wynajęcia w centrum Pafos, b…
$1,365
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Odkryj prestiżową przestrzeń biurową dostępną do wynajęcia w ultranowoczesnym, inteligentnym…
$7,605
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 300 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Trzypiętrowy biurowiec z parkingiem w centrum Pafos - Agios Theodoros. 300 m2 całkowitej pow…
$8,711
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Premium Office Spaces for Rent in Pafos Odkryj wyjątkową okazję, aby założyć firmę w nowocz…
$3,136
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 207 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 207 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 207 m²
Do wynajęcia: Klucz gotowy do wynajęcia w Agios Pavlos, oferujący 207 m ² powierzchni wewnę…
$3,406
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Urząd Handlowy w Centrum Pafos • Centralna lokalizacja z wszystkimi niezbędnymi udogodnienia…
$7,383
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 170 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 170 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 170 m²
Ta przestrzeń biurowa znajduje się w centrum Pafos. Wprowadzenie elastycznej i przestronnej…
$4,022
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Office 202 - 2nd Floor Office to dobrze wyposażony apartament handlowy położony na drugim pi…
$4,530
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Nowoczesna, trzypoziomowa przestrzeń biurowa o łącznej powierzchni 170 m2, idealna dla firm …
$2,620
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 280 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 280 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 280 m²
Wszechstronne 280 mkw powierzchni biurowej do wynajęcia w obszarze Agios Theodoros Pafos - i…
$5,688
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Georgios, Cypr
Piętro 4
Biuro do wynajęcia - ABC Building, 4 piętro Elegancki, jasne biuro 88 m ² plus 33 m ² przesz…
$2,323
za miesiąc
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VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 500 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 500 m²
BRAND NOWY I PRZYGOTOWY DO WPROWADZENIA W - LUKSURY URZĘDÓW 600m2 całkowita dostępna przest…
$17,577
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

pomieszczenia biurowe
sklepy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z Ogród
z Widok na góry
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