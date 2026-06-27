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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z widokiem na morze w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
48
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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3 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 124 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 124 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 124 m²
Do wynajęcia: Nowoczesny powierzchni biurowej 124 m ² na najwyższym piętrze, dostępne windą.…
$3,111
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Odkryj prestiżową przestrzeń biurową dostępną do wynajęcia w ultranowoczesnym, inteligentnym…
$7,605
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Odkryj prestiżową przestrzeń biurową dostępną do wynajęcia w ultranowoczesnym, inteligentnym…
$7,635
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

pomieszczenia biurowe
sklepy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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