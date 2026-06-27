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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z ogrodem w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
48
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 3 771 m² w Pafos, Cypr
Nieruchomości komercyjne 3 771 m²
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 3 771 m²
Ten wspaniały budynek jest zaprojektowany z charakterystyczną cechą architektoniczną, odróżn…
$30,980
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

pomieszczenia biurowe
sklepy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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