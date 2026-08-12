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Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/2
D203 - 2 sypialnie 124; 3 łazienki 124; 104 m ² Wewnętrzne + 29 m ² Obkryta Weranda Obszar p…
$714,405
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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