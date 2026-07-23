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Domy na sprzedaż w Palaiomylos, Cypr

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Palaiomylos, Cypr
Dom 2 pokoi
Palaiomylos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Zapraszamy do tego uroczego domu na sprzedaż w pożądanym obszarze Palaiomylos. Ta dobrze utr…
$210,976
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Parametry nieruchomości w Palaiomylos, Cypr

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