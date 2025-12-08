Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Pafos, Cypr

Szeregowiec 2 pokoi w Pafos, Cypr
Szeregowiec 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Do wynajęcia: Ten uroczy dom oferuje komfortowe mieszkanie z 82 m ² powierzchni wewnętrznej…
$1,508
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
