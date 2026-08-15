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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z widokiem na góry w Pafos, Cypr

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pomieszczenia biurowe
44
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 135 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 135 m²
* * Office Space for Rent - ABC Business Centre * * Nowoczesny * * 135m ² powierzchni biuro…
$2,883
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z Ogród
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