  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Pafos, Cypr

5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This furnished apartment offers an ideal blend of c…
$1,393
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Pafos, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Pafos, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
For rent: This spacious semi-detached house offers 250 m2 of comfortable living space in a s…
$4,877
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished sea view apartment is located in the center of Paphos, c…
$1,742
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished apartment is located in the center of Paphos, close to …
$1,684
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This unfurnished apartment offers an ideal blend of…
$1,626
za miesiąc
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

