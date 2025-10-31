Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Pafos, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Available for rent is a key-ready, modern maisonette with a spacious internal area of 104 m²…
$2,090
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luxurious New 2-Bed Apartment with Breathtaking Views. Ideally situated in a central locatio…
$1,742
za miesiąc
Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 3 771 m²
This superb building is designed with a distinctive architectural feature, setting it apart…
$31,353
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
For rent: This stylish, fully furnished maisonette offers 90 m² of modern living space in …
$1,684
za miesiąc
