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Wynajem długoterminowy will w Pachna, Cypr

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Pachna, Cypr
Willa 4 pokoi
Pachna, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Przestronna willa z czterema sypialniami w tradycyjnej winiarskiej miejscowości Pachna, na w…
$1,389
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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