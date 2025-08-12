Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów z basenem w Nikozja, Cypr

26 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
This Modern building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style faciliti…
$2,180
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 262 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
za miesiąc
Zostaw prośbę

