  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nikozja
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Nikozja, Cypr

Nikozja
39
Strovolos
625
Nikozja
525
Lakatameia
318
5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Xyliatos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Xyliatos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$302,230
Kawalerka 1 pokój w Xyliatos, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Xyliatos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$153,139
Mieszkanie 3 pokoi w Xyliatos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Xyliatos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$255,216
TekceTekce
Penthouse 2 pokoi w Ayia Marina, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Ayia Marina, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
O projekcie: TessaMent to nowoczesne osiedle mieszkaniowe położone w jednym z najbardziej c…
$151,846
Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
O projekcie: TessaMent to nowoczesne osiedle mieszkaniowe położone w jednym z najbardziej c…
$162,889
