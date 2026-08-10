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Bungalow na sprzedaż w Monagri, Cypr

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1 obiekt total found
Bungalow w Monagri, Cypr
Bungalow
Monagri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Ta przytulna willa oferuje idealne połączenie prywatności, komfortu i nowoczesnej technologi…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Monagri, Cypr

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