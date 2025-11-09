Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Monagri
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Monagri, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie w Monagri, Cypr
Mieszkanie
Monagri, Cypr
Agriculture land  in Monagri village, in Limassol.The land has an area of 22,409sqm and bene…
$59,222
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Monagri, Cypr
Mieszkanie
Monagri, Cypr
The property consists of a very large agricultural field of 39.955 sqm located in Monagri v…
$36,926
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Monagri, Cypr
Mieszkanie
Monagri, Cypr
A residential land in Monagri area in Limassol, in H6a zone, 15% cover ratio, building densi…
$63,867
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Monagri, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się