  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Meladeia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Meladeia, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
