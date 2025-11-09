Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Meladeia
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Meladeia, Cypr

mieszkania
5
5 obiektów total found
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Meladeia, Cypr
Mieszkanie
Meladeia, Cypr
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Meladeia, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się