  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mazotos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Mazotos, Cypr

2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Mazotos, Cypr
Dom 4 pokoi
Mazotos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
This exceptional sea view family home is located in the desirable Petounda Bay area of Mazot…
$2,203
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Mazotos, Cypr
Dom 3 pokoi
Mazotos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Mazotos, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Basen