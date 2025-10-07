Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mazotos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom
  6. Ogród

Wynajem długoterminowy domy z ogrodem w Mazotos, Cypr

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Mazotos, Cypr
Dom 3 pokoi
Mazotos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mazotos, Cypr

z Widok na morze
z Basen